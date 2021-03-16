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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية بسبب كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:56 م
عبد العزيز جراد
عبد العزيز جراد
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قرر عبدالعزيز جراد، الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال المفروض في 16 ولاية، من بينها العاصمة، من 10 ليلًا إلى 5 فجرًا، بسبب أزمة فيروس "كورونا" وذلك لمدة 15 يومًا.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية: فإن قرار التمديد يطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادي وتقرت.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب أزمة الكورونا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري، اليوم، تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، خاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وكلف جراد بالعمل على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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