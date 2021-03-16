«عين الصقر1».. الطائرات السعودية واليونانية تحلق فوق شرق المتوسط

حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية في سماء البحر الأبيض المتوسط ضمن مناورات "عين الصقر 1" لأول في تاريخ البلدين ضمن تمرين جوي يجمعهما.وبدأ التمرين بطلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكيه السعوديه طراز F-15C وطائرات القوات اليونانية طراز F-16 وميراج-2000 وفانتوم ف-4، ونفذت عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي، وفق صحيفة الرياض السعودية.وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن هذه المشاركة تعد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين.وأكد الشهري أن التمرين يعد استثنائيا والأول من نوعه مع القوات اليونانية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.