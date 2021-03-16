كيف سعت الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات؟

تحرص الدولة على زيادة فرص العمل للشباب في المحافظات الذين عانوا لسنوات طويلة من قلة فرص العمل والتي كانت سببًا في الهجرة الداخلية للقاهرة والإسكندرية.ومن خلال عدة برامج ومبادرات دعم الدولة الشباب ووفرت فرص عمل لهم في محافظاتهم بجانب دور وزارة القوى العاملة في التعاقد مع شركات خاصة لتوفير فرص عمل، وفقا لتصريحات نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بحرص الدولة على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة.واستعرضت "الدستور" القصة الكاملة لدور الدولة في توفير فرص عمل للشباب في المحافظات.حسام علاء الدين شاب من محافظة الدقهلية وفرت له وزارة القوى العاملة فرصة عمل في إحدى شركات تصنيع الكرتون بمحافظته، وقال حسام: "علمت من خلال الأخبار عن فرص عمل توفرها مديرية القوى العاملة بالدقهلية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى دورة تدريبية مجانية قبل استلام العمل، متابعًا: "أحضرت كل الأوراق المطلوبة وسلمتها للمديرية التي تواصلت معي بعد عدة أيام وحدد لي موعد الدورة التدريبية التي تؤهلني أنا ومن معي للعمل.واستطرد بعد أسبوعين من انتهاء الدورة تسلمت عملي في أحد مصانع الكرتون بالمحافظة، وعملت هناك ثلاثة أشهر ثم قامت الشركة بتثبيتي: "لولا الفرصة التي وفرتها لي وزارة القوى العاملة لم أكن سأستطيع العمل بمرتب ثابت لأن أغلب أصحاب العمل يرفضون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.ويوفر جهاز تشغيل الشباب بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الخاصة والقوى العاملة وظائف للشباب امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عن طريق التقديم بمكاتب القوى العاملة المتواجدة في المراكز والمدن بكل محافظة للمؤهلات المتوسطة والعليا وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى سبل التعاون مع الجمعيات والمؤسسات التنموية التي توفر فرص عمل للشباب في المشروعات التي تقدمها.وتوفر وزارة القوى العاملة آلاف من فرص العمل سنويًا للشباب في المحافظات، فخلال فبراير الماضي، أعلنت الوزارة عن توافر نحو 4219 فرصة عمل للشباب والبنات ولذوي الاحتياجات الخاصة، برواتب تبدأ من 1200 لتصل إلى 8 آلاف جنيه في بعض المهن، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي، من خلال العمل في 59 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات، القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والبحيرة.بينما قال أيمن عبد الله من مدينة المحلة الكبرى وأحد المستفيدين من مبادرات الدولة لإقراض وتمويل مشروعات الشباب، إنه حصل على تمويل لإكمال مشروعه "غرفة المواليد" الذي بدأه في مدينة بالقرب من المحلة الكبرى تسمى كفر الزيات بعد عودته من الخليج، متابعًا أن الدولة اهتمت في السنوات القليلة الماضية بدعم الشباب ومشروعاتهم الصغيرة ووفرت فرص عمل كثيرة للشباب.وأوضح أن الشباب تغير تفكيرهم كثيرًا عن الماضي، فلم يعد شاب يبحث عن فرصة عمل ثابتة وروتينية بل أصبح كل شخص لديه حلم ومشروع يريد تحقيقه، وتماشت الدولة مع تفكير الشباب الجديد ووفرت لهم دعم لهذه المشاريع.ومن ضمن المبادرات التي نفذتها الدولة، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر يناير 2021 في تنفيذ 1779 مشروعًا بقروض بلغت 333 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير 12 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.فيما بلغ إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 165 ألفًا و779 مشروعًا بقروض 17،7 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل.