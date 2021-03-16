مركز طنطا الثقافى يستكمل الورش الفنية والأدبية

استكمل المركز الثقافى بطنطا، فعاليات الورشة المجانية للكتابة الأدبية والإبداعية للأطفال بالمركز بطاقة استيعابية 50 %، وذلك استكمالا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى رعاية وتنمية المواهب الفنية والثقافية.حيث قام الشاعر الشاب محمد سامى مراجعة ما سبق شرحه في الورشة وهو أنواع الكتابة الإبداعية ومراجعة أهمية الفكرة التي يتم اختيارها واستخدام التفاصيل بدقة وترتيب الأحداث وكيفية إختيار الشخصيات والتفريق بين كل شخصية حسب سنها وثقافتها وعملها.وقدم شرح واف حول أهمية استخدام التشبيهات الجمالية أثناء الكتابة ودورها في جذب القارئ للعمل الأدبي، وكذلك شرح الحبكة الدرامية وكيف يمكن للكاتب تشويق القارئ من خلال عمل حبكة وأحداث تشويقية، تجعله حريص على الاستمرار في القراءة مع تطبيق كل ذلك من خلال امثلة عملية قام بها الطلاب.اختتم نادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز تدريب الشباب أونلاين على برنامج مايكروسوفت اكسل تدريب مصممة الجرافيك هاجر عبد الفتاح، كما يستعد النادى لتنظيم دورة تدريبية بالمركز على برنامج مايكروسوفت وورد للأطفال، ونظرا للإقبال على النادى تم تقسيم المشاركين على 4 مجموعات طوال شهر مارس تطبيقا للإجراءات الاحترازية بالمركز.وعلى التوازى استكمل فصل كورال الأطفال والشباب وتدريبهم على غناء الموشحات والغناء الشرقى، بمركز تنمية المواهب الذى يهدف إلى الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، تدريب الدكتور محمد عبد الستار أستاذ الغناء العربى بالمعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.