وزيرة الثقافة تقرر إطلاق فعاليات المهرجان القومي للسينما

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إطلاق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر مارس الجارى، بعد أن توقف دورتين بسبب تفشى جائحة "كورونا".يأتي ذلك دعمًا لفنون السينما، وفى إطار حرص وزارة الثقافة على استمرار الفعاليات الثقافية والفنية، فى ظل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وصرح أ. د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي يتولى الإشراف على استكمال أعمال دورة المهرجان الجديدة والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف وتأخذ شكلًا جديدًا هذه الدورة يماثل جائزة "أوسكار"، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشمل الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلم.. حيث يقتصر المهرجان هذا العام على مشاهدات لجنتى التحكيم فقط دون عروض جماهيرية، وتقام مراسم توزيع الجوائز مساء الثلاثاء 23 مارس بمسرح الجمهورية.وأضاف "عبد الوهاب" أن لجنتى تحكيم الدورة الجديدة - والتى بدأت أعمالها الأسبوع الماضى - تضم كل من: أولا: لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة: السيناريست الكبير بشيرالديك "رئيسًا"، وعضوية كل من د. غادة جبارة، د. ثناء هاشم، مدير التصوير د. سمير فرج، الناقد مجدي الطيب،المخرج عمر عبد العزيز ثانيًا: لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك: المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي "رئيسًا"، وعضوية كل من د. آمنة الحضري، الناقد عصام زكريا، د. محمد عسر، المنتجة ماريان خورى، المخرجة نادين خان والمخرج طارق الزرقاني.