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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوض إفريقيا للأمن يدعو لدعم جهود السودان في السلام والتنمية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:43 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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رحب مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، اليوم الثلاثاء، بجهود حكومة وشعب السودان من أجل إحلال السلام والتنمية، مشيدًا بقرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، داعيًا الشركاء لمواصلة دعم السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وفي سياق آخر، كشف مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية عبر حسابه على "تويتر"، عن إجراء نقاش معمق مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباجانوا حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، ومصادر التمويل المتوقعة، وتغيير الثقافة التنظيمية للاتحاد.

من جهة أخرى، قدم السفير أديوي الشكر لأعضاء الاتحاد الإفريقي لدعم انتخابه في منصبه الحالي، مؤكدًا على التزامه الراسخ بالعمل والمشاركة بشكل منهجي في الهدف المشترك لتعزيز الحكم الرشيد والسلام المستدام ومكافحة الإرهاب.

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