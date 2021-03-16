اليمن.. مقتل مدني وإصابة 8 نتيجة إطلاق الحوثي صاروخ على مأرب

أعلنت وكالة سبأ اليمينية، اليوم الثلاثاء، مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على سوق شعبي بمأرب، وفقا لقناة الحدث.وبحسب بيان للحكومة اليمنية، فإن مأرب تعرضت خلال فبراير الماضي، لنحو 25 هجوما بواسطة الصواريخ الباليستية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تسبب الهجوم البري في موجة نزوح بحق أكثر من 15 ألف نازح هجرتهم مؤخرا من مخيمات النزوح.كما أُغلق 5 مخيمات للاجئين خلال الشهر نفسه بسبب الهجمات الحوثية، خوفا على حياة سكان المخيمات وتم نقلهم إلى مناطق أخرى بعيد بؤر الاشتباكات، وأن مأرب تضم 138 مخيمًا للنازحين.