السبت.. ندوة «دور الأم فى بناء الشخصية» وتكريم اسم عبلة الكحلاوى بمكتبة القاهرة

تقيم مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، ندوة تحت عنوان" دور الأم فى بناء الشخصية"، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وذلك فى الخامسة من مساء يوم السبت ٢٠ مارس الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.ينظم الندوة اللجنة الثقافية بالمؤسسة برئاسة اللواء هشام فرج، ويتحدث فيها الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، والدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والإعلامى الدكتور جمال الشاعر، وتقدم الندوة الشاعرة الدكتورة علا الحويدق.واحتفالا بشهر المرأة وعيد الأم، تكرم المؤسسة فى ختام الندوة اسم الداعية الدكتورة "عبلة الكحلاوى" ويتسلم التكريم شقيقها مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، كما تكرم المؤسسة كوكبة كبيرة من الأمهات من مصر ومن بعض الدول الأفريقية الشقيقة، ممن قدمن مسيرة عطاء لأبنائهن وأوطانهن، كما يتخلل اللقاء باقة من الفقرات الغنائية يقدمها مطرب الأوبرا الفنان مؤمن صالح.