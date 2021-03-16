نواب التنسيقية يلتقون وزير الرياضة لمناقشة تطوير مراكز الشباب

التقى النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، للنقاش حول السبل المقترحة والخطط الموضوعة لتطوير مراكز الشباب على مستوى القاهرة، حتى تتمكن من القيام بدورها المنشود في تأهيل الشباب رياضيًا واجتماعيًا بالشكل الأمثل.وجرى اللقاء بحضور النائب البرلماني أحمد زيدان، واستعرض الحضور أهم المشكلات التي تعاني منها مراكز شباب قطاع القاهرة بشكل عام، ودار السلام بشكل خاص.وقدم النائبان للوزير عدة مقترحات ومطالب من المواطنين فيما يخص هذا الملف.وأكد "مطر" خلال الاجتماع على سعادته بخطة الدولة الدولة المصرية لتمكين الشباب، وثقته في قدرة وزارة الشباب على المساعدة في تحقيق عناصر هذه الخطة بالشكل الأمثل.