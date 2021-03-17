محمد عبدالمعطي: نجاح «الدايرة» خلاني شبعان.. ومتحمس لمشاهدة «الاختيار 2» (حوار)

بداية.. كتبت المسلسل في وقت اد ايه والفكرة نفسها جت ازاي؟

كيف وضعت أحمد صلاح حسني في المنطقة الطبيب النفسي؟

حدثني عن فكرة الاختلاف بين العملين والصعوبات في تنفيذ المشروع؟

ماذا عن المخرج أحمد سمير فرج ؟

توقيت العرض بالنسبة ليك وخاصة اوف سيزون ؟

كلمنا عن الغياب بموسم رمضان خاصة موسم 2021 ؟

حدثنا عن ردود الفعل الخاصة بمسلسل "الدايرة"؟

كيف كان اختيار اسم "الدايرة" للمسلسل ؟

فينك من السينما بعد أخر فيلم الفلوس؟

ما رأيك في الجيل الحالي.. هل ظلم؟

ما هى الأعمال المتحمس مشاهدتها من مسلسلات رمضان؟

لفت المؤلف والسيناريست محمد عبدالمعطي الأنظار إليه كونه أحد الكتاب الكبار في السنوات الأخيرة، وربما نجاح أعماله الدرامية كانت وراء الاستعانة به من جانب المنتجين والنجوم لكتابة تلك الأعمال أو للبحث عن قصص مختلفة يكتبها عبدالمعطي، وكانت آخر أعماله التي عرضت هو مسلسل "الدايرة"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني في ثاني تعاون له مع عبدالمعطي بعد مسلسل "ختم النمر"، وخلال حواره مع "الدستور"، كشف عبدالمعطي عن تفاصيل هذا العمل ورأيه في الدراما الفترة الحالية..منذ نحو 8 أشهر الفكرة موجودة عندي من فترة طويلة وبالتحديد من وقت كتابتي لفيلم سكر مر وكنت أرى أن فكرة الانفصال موجودة علي مستوي الوطن العربي وكنت احب الحديث في هذا الموضوع خاصة أن مشاكله تتغير، أحببت أن كل خمس أو ٦ سنوات أقدم فيلم أو مسلسل عن العلاقات، واعتقد أنه بفضل الله ناقشته بشكل جيد وناقشنا افكار أخري وهي الفكرة الثانية بالعمل أننا نؤثر في حياة بعضنا الحياة تؤثر علينا خاصة الحياة العملية.أحمد صلاح حسني هو صديق وأخ عزيز وبيننا تفاهم كبير عملنا مسلسلين من قبل هذا العام؛ وأحبيت اقدم معه عمل مختلفة وشعرت أنه من الممكن أن يقوم بعمل سايكو دراما؛ هو فنان موهوب، رجل بيحب عمله طوال الوقت وبه ميزة: "قلبه جامد وممكن يعمل أي حاجة"؛ لديه المقدرة بأن يقدم كثير من الأعمال.الصعوبات أننا عملنا نوع جديد عن "ختم النمر"، الفكرة الأولي كيف نغيّر جلدنا في وقت مش كبير وهذا كان يحتاج لدراسة و"ختم النمر" حقق نجاحا كبيرا ونحن قررنا أننا نقدم عمل مختلف؛ اما الصعوبة فكانت في اختيار الموضوع كان القرار عندما عرضت الموضوع علي الفنان احمد صلاح حسني أو المخرج احمد سمير فرج ونحن كثلاثي هناك تفاهم كبير وصداقة وأخوة.تعاون مثمر بينا هناك تفاهم وكيمياء تجعلنا نعرف تقديم شئ مماثل لمباراة كرة القدم نفهم طريقتنا سويا والتكرار يجعلنا نعرف أن نتفق ونبحث علي الافضل والاحلي "مافيش حد بيكابر وهو محترم"، وفي صداقة وود وفي كيميا علي المستوي الفني والمشاريع بتبقي ناجحة، احب اكرر التجربة اكتر من مرة معاه طبعا.توقيت العرض جيد والعرض في رمضان لا يفرق كثيرا الأعمال يتم مشاهدتها سواء في رمضان أو غيره الان العمل الجيد وحب أن احيي شركة سنيرجي وإعلام المصريين، لما تفعله في ذلك الأمر.الغياب لم يؤثر لاني مثلما قلت أنا موجود بنجاح بره رمضان،:"خلاني شبعان ومبسوط ومش حاسس اني فايتني حاجة"؛ الفرق مش بعيد خالص خصوصا دلوقتي المسلسل لا يعرض بمفرده فهو معه مسلسلات أخري ومنافسة شديدة.ردود الفعل الحمدلله كانت جيدة جدا، وكانت كثيرة جدا، مسلسل "الدايرة" ليس مسلسل سهلًا، والبناء الدرامي الخاص به ليس سهلًا، كنت قلقان من جزئية الفهم الخاصة بيه واستمرار مشاهدة المسلسل رايت الناس مبسوطة بالفكرة حتي نهايته.الاسم تغير أكثر من مرة لأن طوال الوقت لم نري اسمًا ملائمًا، لكن اسم الدايرة انسب اسم المسلسل كلنا عايشين في دوائر واحنا جواها وبندخل دائرة من غير قصد.الناس تعتقد انني مقصر في السينما حتي من القريبين مني وهناك مشاريع كثيرة تتأجل، "الفلوس" اخر فيلم لي الحمدلله عمل نجاح كبير وبعده كتبت فيلمين انتظر تنفيذهم، وفيلم خلصت كتابته وفيلم في مرحلة الكتابة: "نفسي يكون عندي رصيد سينمائي اكتر من كده".انا غير موجود في دراما رمضان 2021 وبرؤية مؤلف اري هذه الفترة مسلسلات قوية وسعيد بمستوي التأليف في الفترة الأخيرة، لدينا مستوي كتابة اراه أكثر من رائع وفخور بالجيل الحالي، لأننا عملنا في ظروف غاية الصعوبة قدرنا نقدم شغل مختلف ومتنوع العشر سنوات الأخيرة.لدينا مسلسلات مختلفة الأنواع، الجمهور متفتح علي العالم ويشاهد كل المنصات العالمية ولو مستوي الكتابة غير قويا الناس هتقدر تنتقد وترفض ولن تشاهد؛ هناك تنوع درامي؛ وانا متحمس الصراحة اشوف مسلسل "الاختيار 2"، مصر والعالم العربي هيتفرجوا عليه ربنا يوفق مكي وكريم ويكسروا الدنيا أن شاء الله.