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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: الموجة الثالثة تشهد وجود متحورات عديدة من كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:40 م
رئيس الوزراء الفرنسي،
رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء: إن بلاده تمر بـ"ما يبدو أنه نوعٌ من موجة ثالثة" من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كاستكس أمام البرلمان الفرنسي - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم: أن فرنسا تشهد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة، محذرًا من أن الموجة الثالثة تشهد وجود متحورات عديدة من كورونا، يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فرنسا يبلغ حوالي 4 ملايين شخص.

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