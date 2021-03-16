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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:39 م
المهندسة فاتن ابراهيم
المهندسة فاتن ابراهيم
كريم أنور
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كرّم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، المهندسة فاتن ابراهيم، رئيس حي فيصل بالسويس ضمن الشخصيات النسائية المؤثرة محليًا.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الوزارة اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري، إضافة إلى عيد الأم في يوم 21 مارس.

كشف شعراوي عن عدد السيدات القياديات فى وزارة التنمية المحلية وفى باقى المحافظات وصلت نسبته ما لا تقل عن 45% من نسبة عدد العاملين، لافتًا إلى أن الوزارة أسست وحدات لتمكين المرأة بالوزارة والمحافظات وحدات تكافؤ الفرص حيث تعمل داخل كل المحافظات وتنسق مع الوحدة المركزية بالوزارة، وحققت تلك الوحدات منذ تدشينها مكاسب عديدة للمرأة العاملة بالمحافظات.
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي فيصل بالسويس (صور)

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