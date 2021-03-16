«100 مليون صحة» تواصل إجراء المسح الطبي بالوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مواصلة العمل بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لإجراء المسح الطبى لطلاب الصف الأول الإعدادى.جاء ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرص الدولة على صحة أبنائنا وفى إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس C والأمراض غير السارية بحملة "١٠٠ مليون صحة" واستكمالا لخطة المسح لطلاب المرحلة الإعدادية للعام الدراسى 20202021.يأتى ذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وإدارة السن ومنسق الصحة بالمديرية، لافتًا إلى اتخاذ لإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا الطلاب وجميع القائمين على العمل، مؤكدًا تذليل العقبات التى قد تعوق سير العمل بالمبادرة وتوفير المستلزمات وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المبادرة داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية الخمس.