حبس متهم بقتل جاره في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة حلوان حبس المتهم بقتل جاره في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ على مقطع فيديو مدته 17 دقيقة، يوثق لحظة قيام المتهم قلبظ بقتل جاره موظف بشركة برمجيات، بطعنة في القلب، بسبب خلاف على سبت بلكونة.وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.واسمتعت النيابة العامة لعدد من شهود العيان والذي أكدوا قيام المتهم بإعداد سلاح أبيض للجريمة قبل ارتكابها وان المتهم أشهر سنجة كان يخبئها بين طيات ملابسه ونفذ بها واقعة القتل في الشارع أمام العقار الذي يقطن به الضحية.كما أكدوا ان الجريمة وقعت بسبب قيام زوجة الضحية بإنزال "سبت بلكونة" لزوجها الذي كان يقوم بإصلاح موتور المياه، وهو ما رفضه المتهم، وقام بالنزول للشارع وسب زوجة الضحية وتوبيخها، ليتدخل الزوج للدفاع عن زوجته، فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض "سنجة" كان يخبئها بين طيات ملابسه وقام بطعن الضحية.