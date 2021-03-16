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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس أعمال شرق إفريقيا يطالب بتعجيل انضمام الكونغو للمجموعة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:32 م
رئيس جمهورية الكونغو
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي،
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دعا مجلس أعمال شرق إفريقيا، قادة الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا إلى توجيه الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع عملية انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المجموعة.

وناقش رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا، خلال قمة افتراضية، طلبا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالانضمام إلى المجموعة.

وتناولت القمة تقريرا عن التقدم بخصوص التحقق من إمكانية انضمام جمهورية الصومال التي تقدمت بطلب أيضا للانضمام إلى المجموعة في فبراير عام 2012.

يُذكر أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، كان قد أعرب عن رغبة بلاده في الانضمام للمجموعة في خطاب بتاريخ 8 يونيو عام 2019 وجهه إلى نظيره الرواندي بول كاجامي الذي كان يتولى رئاسة المجموعة آنذاك.
وتضمنت أجندة القمة مناقشة التقدم بخصوص تدشين تحالف سياسي كنموذج انتقالي للاتحاد السياسي الشرق إفريقي واعتماد اللغة الفرنسية كلغة رسمية للمجموعة إلى جانب مناقشة تقرير حول خارطة الطريق التي تستهدف تسريع خطى التكامل بين جنوب السودان ودول المجموعة.

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