الكويت تسجل 1314 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 1.314 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 212.169 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية، في بيانها اليوم، إنه تم تسجيل 1.314 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين 196.821، كما سجلت البلاد 7 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.186 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 9.317 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و923 ألفًا و896 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.162 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 215 حالة.