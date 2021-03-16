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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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باحثون: يجب إخضاع آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في التصدي لكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:20 م
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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أكد عدد من الباحثين في "مركز ليفرهملمى لمستقبل الذكاء الاصطناعى" ( Leverhulme)، التابع لجامعة "كامبريدج" (CFI) في بريطانيا، ضرورة أن تخضع آليات استخدام الذكاء الاصطناعي والتسجيل الآلي فيما يتعلق بالتصدي لجائحة فيروس" كورونا" المستجد، للفحص والمعايير الأخلاقية.

وقال الباحثون إن الإدخال المفاجىء لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى المعقدة والمبهمة، وإغفال السمات والفروق الشخصية لكل مريض، يمكن أن يقوض الحالة الصحية للفئات المحرومة، وكذلك ثقة المرضى على المدى الطويل فى كفاءة هذه التكنولوجيا.

ففي ورقة بحثية شاركت في إعدادها الدكتورة " أليكسا هاجرتي"، الأستاذ فى جامعة "كامبريدج"، سلط الباحثون الضوء على العواقب المحتملة الناشئة عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي الآن فيما يتعلق بالخيارات السريرية على نطاق واسع (كتوقع معدلات تدهور المرضى الذين قد يحتاجون إلى التهوية، على سبيل المثال، ودون الاعتماد على بيانات حقيقية مسجلة).

ورأى الباحثون البريطانيون أن مجموعة البيانات المستخدمة من قبل المعادلات الخوارزمية المطبقة في هذا الصدد قد تنحرف حتمًا عن بعض الفئات من المرضى التي تحصل على خدمات صحية بصورة أقل تواترًا، مثل مجتمعات الأقليات العرقية، والمجتمعات ذات الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنخفض.

من جانبها، أوضحت هاجرتى "أن لجائحة فيروس "كورونا " المستجد بالفعل تأثيرا غير متناسب على المجتمعات الضعيفة، حيث تستخدم المعادلات الخوارزمية الآن على المستوى المحلي والوطني والعالمي لتحديد الفئات الأولى بتلقى لقاح كورونا في المرحلة الأولى".

وقالت " في كثير من الحالات، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في تحديد من هو الأفضل للنجاة من الوباء، لكن في أزمة صحية بهذا الحجم، فإن مخاطر عدم العدالة والإنصاف عالية للغاية، مما يعكس تفاقم التحيز ضد الأقليات الموجودة بالفعل في ملاحظات الحالة المرضية ".

وأضافت الباحثة "في المملكة المتحدة، هناك أكثر من 20٪ ممن تزيد أعمارهم على 15 عامًا يفتقرون إلى المهارات الرقمية الأساسية، وما يصل إلى 10٪ من المجموعات الفرعية لبعض السكان لا يمتلكون هواتف ذكية في الأصل، لتسجيل بياناتهم وحالتهم الصحية لسرعة الحصول على اللقاح، مما يجعل فكرة الاستعانة بالذكاء الاصطناعى لمعرفة الفئات المؤهلة ذات أولولية للتطعيم خطوة هامة يشوبها القصور".

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