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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة الدول العربية تنظم ندوة «الحق في الصحة» بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:19 م
الدكتور عادل عدوى
الدكتور عادل عدوى
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عقدت جامعة الدول العربية ندوة بعنوان "الحق فى الصحة" بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والوزير المفوض سعيد الحاضى مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وممثلين للبلاد العربية.

ووجهت الأمانة العامة للجامعة العربية الدعوة إلى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق ليكون ضيف الشرف لهذه الندوة، والذي تحدث عن الحق فى رعاية صحية فاعلة والدروس والمفاهيم الجديدة المستفادة من جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة توافر خدمات الرعاية الصحية دون أدنى تفرقة وعدم التمييز فى الحق فى الصحة.

كما تطرق وزير الصحة الأسبق في حديثه إلى التطور الذى تشهده الرعاية الصحية فى المجال التكنولوجى فى الأجهزة والمعامل ما ساهم بقوة فى دقة التشخيص ومن ثم العلاج وكذلك ميلاد تخصص جديد هو اقتصاديات الصحة والتى نشأ من خلال فكرة تطبيق مبادئ علم الاقتصاد على خدمات الرعاية الصحية وارتبط بتنمية الموارد وحسن استخدامها لصالح المجتمع.

وتحدث الدكتور عادل العدوي أيضا عن جائحة كوفيد ١٩ وتأثيرها المباشر للبيئة المحيطة بالإنسان ليس فقط على صحته بشكل فردى وإنما على العالم بالكامل، موضحا الدروس المستفادة والتى من أهمها الشمول الصحى على مستوى العالم الذى يجب أن يغطى ليس فقط اللقاحات ولكن جميع البحوث والإجراءات الوقائية والعلاجية، وكذلك البيئة بكل مكوناتها حيث أنها مؤثر أساسى فى الحالة الصحية ولم تعد شيئا محليا بل عالميا.

وأوضح أنه يجب العمل سويا على إيجاد وتفعيل النظام الصحى الذى يحقق تجاوز تبعاتها ومنع تكرارها وإن توفير العلاج المناسب أو الوقاية الفعالة هو ضرورة لكل الشعوب.

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