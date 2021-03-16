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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:19 م
أستاذ جامعي
أستاذ جامعي
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سادت حالة من الجدل بين طلاب آداب جامعة قناة السويس بسبب مكالمة عاطفية مسجّلة لأستاذ بالجامعة مع طالبة رغبت في وقوف الأستاذ الجامعي معها لمعرفة الامتحان وأسئلته، فيما طالبها الدكتور برشوة جنسية مقابل الحصول على الامتحان ومساعدتها.

وكشفت مصادر أن الطالبة توجّهت لمكتب رئيس الجامعة للتحقيق في الواقعة بعدما طالبها الأستاذ الجامعي بزيارته في شقته الخاصة، وبدأت الجامعة بالتحقيق في الواقعة، فيما حصلت "الدستور" على نسخة من المكالمة.

وأكد الطلاب أن الأستاذ الجامعي خان اليمين الذي أقسمه بأن يكون أمينًا في حمل رسالة العلم وتنشئة الأجيال وتربيتهم الذي يمثل صفوة المجتمع ليربي الأجيال، ويصدر للوطن خيرة الشباب ليتخرجوا من تحت يديه قياديين أمناء على مصلحة البلاد؛ للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة حضاريا.

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