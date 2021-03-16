الصين تحبط تهريب مليون طن من المنتجات النفطية

قالت سلطات الجمارك إن الصين أحبطت تهريب ما يقرب من مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، قيمتها خمسة مليارات يوان (770 مليون دولار)، في عملية جرى خلالها احتجاز 11 سفينة و171 مشتبها بهم في إطار حملة واسعة، اليوم الثلاثاء.وقالت الإدارة العامة للجمارك، في بيان: "إن العملية شملت ثماني مناطق صينية منها أقاليم ساحلية مثل تشجيانغ وجيانغسو وشاندونغ وفوجيان".وأضافت أنه جرى ضبط 14 عصابة اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك العصابات تحاول تهريب النفط إلى البلاد أو إلى الخارج.والصين هي أكبر مكرر للنفط الخام وأكبر مستهلك لمنتجات نفطية مثل البنزين والديزل في آسيا.وقالت سلطات الجمارك: إنه من حيث النطاق الجغرافي الواسع، فإن هذه العملية "واحدة من أكثر العمليات شمولا" لمكافحة تهريب المنتجات النفطية المكررة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين في السنوات الأخيرة.