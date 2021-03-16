اسكتلندا تخفف بعض القيود المفروضة لاحتواء كورونا

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أنها تتوقع أن تُرفع القيود المفروضة على السفر "بالكامل" في اسكتلندا اعتبارًا من 26 أبريل المقبل، معربةً عن أملها في اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن تخفيف قيود السفر إلى أجزاء أخرى داخل المملكة المتحدة، إلا أنها أصرت على عدم السماح بالسفر الدولي قبل حلول 17 مايو المقبل.





وفي بيان إلى البرلمان الاسكتلندي، قالت ستورجون إن خارطة الطريق ستعتمد على التطورات المحققة بما فيها توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، الثلاثاء، أن اسكتلندا ستخفف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وستلغي شعار "ابقَ في منزلك" اعتبارًا من الثاني من أبريل المقبل.وأوضحت ستورجون- في تصريح أوردته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية- أن قطاع الضيافة، بما فيه المطاعم والحانات، سيبدأ استقبال الزبائن- على ألا يزيد عددهم على ستة أشخاص- اعتبارًا من 26 أبريل المقبل خلال فترة حظر التجول التي تنتهي في الساعة العاشرة مساءً، كما سيتم إعادة فتح بعض المتاجر غير الأساسية والحدائق اعتبارًا من الخامس من أبريل المقبل.ورغم ذلك، حذرت ستورجون أنه بالنظر إلى زيادة خطر انتقال عدوى كورونا داخل المنازل، لم يتم تحديد الخطوط العريضة عما إذا كان سيتم تخفيف الإجراءات المتعلقة بالتجمعات في الأماكن المغلقة خلال أبريل المقبل.