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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية تطلق منصة «أيادي مصر»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:06 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
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أعطى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إشارة البدء لشركة "إي أسواق مصر" المتخصصة في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس"، لإطلاق منصة "أيادي مصر" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى" وهى أول منصة قومية إلكترونية متخصصة في ترويج وتسويق وبيع وشحن منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تصنعها السيدات المصريات وأفراد الأسر المصرية، وذلك خلال احتفال وزارة التنمية المحلية و"برنامج الأغذية العالمى WFP" بيوم المرأة المصرية 16 مارس 2021.

وتم تدشين منصة "أيادى مصر" خلال الاحتفالية بحضور وزير التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونواب المحافظين من السيدات والقيادات النسائية المحلية فى وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وإسلام مأمون، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أسواق مصر"، والدكتور منغستاب هايلي مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر.

من ناحيته، قال وزير التنمية المحلية إنه تم إطلاق منصة "أيادي مصر" بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي "و شركة إي أسواق مصر، إحدى شركات مجموعة اي فاينانس" وتتخصص تلك المنصة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة المصرية، والتواصل مع منصات دولية للتسويق الإلكتروني والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة المصرية بالمحافظات في الأسواق الدولية والمحلية، الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل مباشر في تطوير الريف المصري وتحقيق رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن منصة "أيادى مصر" تمنح الفرصة لجميع السيدات فى كافة المحافظات لتسويق منتجاتهن اليدوية على نطاق واسع وموثوق بدعم قوى من وزارة التنمية المحلية وشركة "إى أسواق مصر" و"برنامج الأغذية العالمى"، حيث نتوجه إليهم جميعًا بالشكر على مشاركتهم الفعالة فى إطلاق منصة "أيادى مصر" لمواكبة أحدث وأيسر الطرق التسويقية لمساعدة سيدات مصر المنتجات على النفاذ لمختلف الأسواق المحلية والعالمية كواحدة من الخطوات الرئيسية الهامة لتمكين المرأة المصرية.

من جهتها، قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية هى التي تحافظ على التراث المصري وتورثه للأجيال القادمة، وقد تقدمت بالشكر لكل من برنامج الغذاء العالمي وشركة إي أسواق مصر ومجموعة إي فاينانس، على دورهم وجودهم الملموسة فى إطلاق منصة "أيادى مصر" لدعم وتعزيز دور المرأة العاملة فى الحرف اليدوية.

وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إى فاينانس" عن سعادته لقيام شركة "إى أسواق مصر" التابعة بإطلاق منصة "أيادى مصر" لدعم المرأة المصرية العاملة فى مجال الحرف اليدوية، بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمى، مؤكدًا على ثقته فى الدور البنّاء الذى تلعبه شركة "إى أسواق مصر" فى دعم التجارة الإلكترونية داخل مصر وربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية.

أضاف: "نعوّل على المحليات لضم أكبر عدد ممكن من السيدات العاملات فى مجال الحرف اليدوية للإنضمام إلى المنصة لتكون بمثابة القبلة الرئيسية للحرف والمنتجات التراثية، ومن جانبنا لن نألوا جهدًا فى دعم الأنشطة الحرفية للمرأة على منصة "أيادى مصر" من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى والتقنى فيما يخص الوصول للعميل وتحصيل مقابل المبيعات".

وقال:"منصة أيادي مصر هي مشروع متكامل لدعم المرأة المصرية التي نعرف أنها تستحق كل الدعم والمساعدة، ونعرف أنها قد تكون العائل الوحيد لأسرتها في بعض الأحيان، ولذلك عملنا على تزويد المنصة بكل ما هو لازم لإنجاح سيدات مصر الفضليات في مهمتهن وتخطي كل العقبات والتحديات".

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