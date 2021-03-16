السلطات التونسية تقرر الإفراج عن موقوفين بقضية استيراد النفايات الإيطالية

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بمدينة سوسة التونسية، اليوم الثلاثاء، الإفراج المؤقت عن 3 من 7 موقوفين على ذمة قضية استيراد النفايات الإيطالية.ووفق ما نقل موقع ردايو "موازيك" التونسي، عن الناطق باسم المحكمة الهادي خصيب، نظرت الدائرة في مطالب الإفراج عن سبعة موقوفين وقررت الإفراج المؤقت عن 3 متهمين وهم إطاران بالديوانة (ضابط وضابط سام) والوسيط الجمركي في حين لم تستجب إلى بقية المطالب.وكانت محكمة سوسة 1 أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية.