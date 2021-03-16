زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. طارت الزهرة فى الريح وظلت عبقا

"ولك الآن فى دمنا سجدة، ولنا فيك ما تمنحه الشمس لأبنائها"

علاقة فريدة من نوعها ربطت بين شادى عبد السلام وشيخ البنائين المهندس حسن فتحى؛ فكلاهما نشأ وترعرع فى مدينة الإسكندرية، وكما استمد "شادى" روح أفلامه من التاريخ المصرى القديم، استمد "حسن فتحى" نبوغه من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن ومن قصور القاهرة القديمة وخصوصا فى العصرين المملوكى والعثمانى.





شادى: أليس هذا ما تقصده؟ لقد فكرت فى ترجمته ولكنى لم أشرع فى ذلك، نعم يشيد الناس بيوتهم، فهل أصبحنا بهذا القبح وهذا التشوه؟ إننى خائف على مستقبل هؤلاء الذين يسكنون العشش والزنازين الحجرية المسماة بالعمارات الحديثة.





شادي عبد السلام





صمت الجميع- كما يقول أحمد إسماعيل- وتحدث "شادى": تأملوا هذا الهارمونى البديع وتعالوا نقارن بينه وبين موسيقى فاجنر فى "بارسيفال".





ويعد الموسيقار الألماني ريشارد فاغنر من عباقرة الموسيقى، وكذلك كتب للمسرح، ولد "فاغنر" في لايبزغ، ألمانيا 1813، وتوفي في البندقية، إيطاليا 1883وقد حصدت أعماله الإعجاب وحققت نجاحا مشهودا على الصعيد العالمى. أما عن أوبرا "بارسيفال" فهي إحدى روائع "فاغنر" الذى كتب أيضا النص الأوبرالي مستلهما قصة الأسطورة المسيحية للكأس المقدسة، وتدور الأوبرا فى ثلاثة فصول حول الملك "امفورتاس" الذي تعرض لجرح لا شفاء منه إلا بالرمح المقدس، ويتسائل أتباع الملك عن سبب إصابته، فيروي لهم صديقه المخلص وأحد فرسانه "جورنمانز" قصة الساحر "كلينجسور" الذي رفض الملك الأب "تيتوريل" انضمامه لفرسان الكأس المقدسة، ولذلك حاول الانتقام عن طريق قتل وتدمير الفرسان، فقام ببناء قلعة في الحديقة المسحورة، ويعلم الملك "امفورتاس" بذلك فيخرج على رأس قواته لقتل "كلينجسور" الذي يطعنه بالرمح المقدس بعد استيلائه عليها، ويؤكد الفارس العجوز أن شفاء الجرح يتم عن طريق حصول صبي طيب على الرمح المقدس كما تحدثت النبوءة، وخلال الأحداث يظهر الصبي "بارسيفال" وينجح فى الحصول على الرمح المقدس ليشفى الملك بعد انهيار مملكة الساحر الشرير.





ولا تزال ذاكرة "أحمد إسماعيل" محشوة بالصور والحكايات التى يسردها عن معلمه وصديقه شادى عبد السلام، وكان أخر ما استعاده من الأعماق هو الحوار الذى دار فى حديقة منزل الفنان محيى الدين حسين حول الشخصية المصرية التى كان "شادى" مخلصًا لها من البداية وحتى رحل عن عالمنا فى أكتوبر عام 1986.





ويعد "محيى الدين حسين" أحد رواد الفن المصري المعاصر في مجال الخزف والنحت، وقد لعب دورًا هامًّا كمؤسس ومدير بينالي القاهرة الدولي للخزف، كما ساعد أبرز الفنانين الشباب، وقد مثل مصر بأعماله في العديد من المحافل الدولية، وله باع طويل في الإبحار الفني بين عنصري الشكل واللون، كما تمكن من تقنيات الخزف الجديد منها والقديم، وبأسلوبه المميز جعل الخزف مضمارًا محوريًّا في بنية الحركة الفنية التشكيلية.





يقول المصرى الفصيح لحاكمه:

انظر

لقد عينوك لكى تكون سدًا

يمنع الناس من الغرق

ولكن..

انظر

انظر

لقد أصبحت البحر الذى يغرق فيه الناس

إن سلة من الفاكهة تفسد قضاتك!



يحكى أحمد إسماعيل في شهادة له بعنوان "طارت الزهرة فى الريح وظلت عبقا"، مجلة "القاهرة"، ديسمبر 1994، عن الحوار الذى دار بين شادى وبين مهندس "عمارة الفقراء"، حيث يسأل حسن فتحى: هل قرأت البحث؟شادى: نعم قرأت بحثك "القاهرة مخالفة كبرى" وأحسست بالفعل أنها مخالفة كبرى.فيسأله حسن فتحى ضاحكا: من أين أتيت بهذه الترجمة لعنوان البحث؟يصمت "شيخ البنائين" ثم يطرق فى حزن: وماذا عن فيلمك يا شادى؟يجيب: جاءنى عرض تمويل فرنسى وآخر جزائرى، أما المأساة فقد فوجئت بعرض إسرائيلى.حسن فتحى: وماذا فعلت؟شادى: لا شئ، رفضتها جميعا؛ كل بلاد الدنيا عرضت تمويل "إخناتون" إلا مصر!أما عن تذوق شادى عبد السلام للموسيقى واندماجه معها وتأمله المختلف لما تحويه، ففى إحدى الأيام جاء "شادى" إلى حجرة مكتبة ذات الضوء الخافت بتسجيل لـ"الحضرة الدندراوية" عبارة عن حلقة ذكر لمدة ساعتين تعتمد على "الصقفة" والهمهمة فى إيقاعات غريبة ومتفردة.كان "شادى" قد سمعها فى قرية "دندرة" بمحافظة قنا أثناء تصوير فيلمه الذى كان لم يكتمل "الحصن" عن معبد "إدفو" ولهذا الفيلم قصة سوف نحكيها بشئ من التفصيل بعد ذلك.صمت شادى قليلا ثم أضاف: لقد جاء التوزيع الموسيقى فى "الحضرة" عفويا ومقنعا فى آن، بينما يختلف الأمر لدى فاجنر، فهذه النبضات الحية التى تنبض بها "الحركة" هى نبضات قلب فاجنر نفسه، ما أشبه فاجنر بالدندراوية!!كان الجدل الدائر حول الشخصية المصرية واتهام أحد الفنانين الموجودين بالجلسة لها ونعتها بـ"السلبية" و"الخنوع" منذ عهد الفراعنة!فانتفض "شادى" من هول الاتهام وقال: من قال لك إن الفراعنة كانوا يعلمون الناس الخنوع؟ إننى أتحدى أن يخاطب رجل من عامة الناس الحاكم كما خاطب المصرى الفصيح حاكمه، أتحدى أن يضم تراث أى أمة مثل هذه الصفحات العظيمة.وهكذا كان شادى عبد السلام داخل الفيلم السينمائى وخارجه يعتز بهذه الروح المصرية وشخصيتها ويأمل أن يقدمها للشاشة كما كان يراها بكل ما فيها من نبضات حية وعظمة.