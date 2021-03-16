توماس بيسكيه يقود محطة الفضاء الدولية في الرحلة المقبلة

يتولى رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه قيادة محطة الفضاء الدولية خلال فترة وجوده على متن المحطة التي يتواجد بها رواد فضاء وتدور في مدار حول الأرض، لكن لم يتم تحديد الموعد المحدد لذلك بعد.وسيكون بيسكيه 43 عاما أول رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية يطير على متن الكبسولة كرو دراجون التابعة لسبيس اكس، والتي من المقرر اطلاقها إلى المحطة الفضائية في أواخر أبريل من ولاية فلوريدا الأمريكية.وقال جوزيف أشباتشر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن بيسكيه على الأرجح سيتولى منصب القائد في نهاية مهمته.وستكون هذه هي المرة الثانية التي يقيم فيها بيسكيه بمحطة الفضاء الدولية، حيث مكث هناك لمدة ستة أشهر ابتداء من نهاية عام 2016.