كارتيرون يستقر على الدفع بـ«جنش» أمام الترجي

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إسم حارس مرمى الفريق الأبيض خلال مواجهة الترجي التونسي اليوم الثلاثاء.

وقرر كارتيرون استمرار الدفع بمحمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة مرمى الزمالك، وذلك بعد أن أشاد المدرب الفرنسي بمستوى الحارس خلال لقاء الأخير بالدروي أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الخامسة عشر، بعد متابعته للمباراة، التي انتهت بهدفين لصالح الفريق الأبيض.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



