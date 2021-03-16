«تعليم القاهرة» تكشف موعد إعلان نتيجة قبول طلاب التجريبيات

كشف محمد عطية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة؛ إنه جارى توفير أماكن لتسكين الطلاب بالمرحلة الثالثة لقبول طلاب مرحلة رياض الأطفال بالمدراس الرسمية لغات.وأضاف مدير المديرية في تصريحات خاصة، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب رياض الأطفال بالمدارس التجريبية نهاية شهر مارس الجاري.وشدد «عطية» أنه سيتم قبول جميع الأطفال بتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة، البالغين خمس سنوات فيما فوق سيتم تسكينهم جميعا قبل بداية التنسيق الجديد.ووجه رسالة لأولياء الأمور، بمتابعة الموقع، قائلًا «لا داعي لأي قلق؛ لأنه جار تجهيز الأماكن التي تستوعب قائمة المنتظرين».