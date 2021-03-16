بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بكفر الشيخ

أدى حادث تصادم سيارة علي طريق دسوق - كفر الشيخ إلى إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح قطعية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.تلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص علي طريق دسوق كفر الشيخ، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي كفر الشيخ العام بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.والمصابون هم: أبو المجد حسن حسن، سلام أحمد إبراهيم، أحمد أحمد خضر، محمد إبراهيم عطية، آية محمد عبد المطلب صلاح، منار محسن عوني، مها عبد العزيز عبد الرازق، وجارى إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.