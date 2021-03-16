المركز القومي للسينما يحتفل بعيد الأم بنادي سينما المرأة (صور)

نظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي مساء أمس، احتفالية خاصة بعيد الأم خلال فعاليات نادي سينما المرأة.وتم عرض الفيلم التسجيلي «حياة طاهرة وست الحبايب» للمخرج مهند دياب والفيلم الروائي القصير ثلاث ساعات قبل منتصف الليل للمخرج مهند الكاشف والفيلم التسجيلى ذاكرة النسيان للمخرجة دنيا سلام والحاصل على أفضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلة والروائية القصيرة الدولي.وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.