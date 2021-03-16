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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فوز منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات بجائزة الإبداع 2020

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:54 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
ولاء جمال
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فازت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بجائزة الأمين العام للأمم المتحدة للإبداع لعام 2020، وهي جائزة سنوية يتم منحها لإحدى هيئات الأمم المتحدة تقديرًا للمبادرات أو المشروعات المميزة من حيث الابتكار والتأثير الإيجابي الملموس، وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها المنظمة بالجائزة، حيث تم اختيار مشروع "التعليم من أجل العدالة" الذي تنفذه المنظمة كأفضل مشروع استخدم أساليب مبتكرة لتحقيق أهدافه في عام 2020، ويقوم المشروع باستخدام الأدوات التكنولوجية والفنية المستحدثة لإدماج موضوعات سيادة القانون في مناهج المراحل التعليمية المختلفة.

ورحبت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، بحصول المنظمة على جائزة الأمين العام للإبداع للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الإبداع يمثل ركيزة أساسية في عمل المنظمة في المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بإشراك الشباب والتفاعل معهم، وهو ما يجسده مشروع "التعليم من أجل العدالة" الذي قدم المكتب من خلاله الدعم لأكثر من 180 دولة في إعداد المواد والأدوات التعليمية التي تجذب اهتمام الأطفال والشباب لتعريفهم بأهمية سيادة القانون، وتدريب المعلمين من أجل تحقيق ذلك، مع السعي للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، حيث استفاد من المشروع ما يقارب 2 مليون شخص حول العالم، وتم ترجمة المواد الخاصة بالمشروع إلى 15 لغة منهم اللغة العربية.

وأضافت أن المشروع ينطوي على تطوير المناهج والأدوات في كافة المراحل التعليمية، حيث تقدم المنظمة الدعم لتعليم المرحلة الابتدائية (6 إلى 12 عام) عن طريق تطوير الألعاب والرسوم المتحركة والكتب التي ترسخ مبادئ النزاهة واحترام القانون عند الأطفال، وأيضًا في المرحلة الثانوية (13 إلى 18 عام) من خلال إعداد مناهج تعليمية وألعاب الكترونية وأنشطة تفاعلية تتناول موضوعات العدالة وسيادة القانون ومكافحة الجريمة، ذلك فضلًا عن تعاون المنظمة مع 665 جامعة في 128 دولة لتطوير أكثر من 100 مقرر جامعي حول الموضوعات ذات الصلة بسيادة القانون مثل العدالة الجنائية، والنزاهة ومكافحة الفساد، والجريمة المنظمة، والإرهاب والتطرف.

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