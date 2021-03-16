لماذا يتهرب أصحاب الشقق المفروشة من مواجهة الدولة؟

داخل إحدى المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، يقطن «علي» في شقة مفروش بالإيجار طيلة فترة الدراسة الجامعية، خلال هذه الفترة استأجر الشاب شقة لمدة 3 أعوام بعقد إيجار غير موثق بالشهر العقاري، وتعرف على سمسار الشقة عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي التي شاهد تفاصيل الشقة من خلالها وعند لحظة الإمضاء فوجئ أن العقد غير رسمي ولن يكون مأمن طوال مدة السكن.حجة السمسار بكتابة العقد لمدة عام واحد فقط، أنه سيتم تجديده كل عام مع كتابة الفارق البسيط في السعر، نظرًا لارتفاع الأسعار في الاقتصاد المصري بالنسبة للشقق المجاورة، واحتفظ علي بنسخة من العقد والنسخة الأخرى كانت مع مالك العمارة حتى تنتهي المدة الموثقة لكتابة عقد اخر بالسعر الجديد، وأكد أيضًا أن بيانته لم ترسل لأي جهة حكومية طوال الثلاث أعوام.الشقة كانت مكونة من ثلاث غرف ويسكنها "علي" وحيدا، ومع ارتفاع سعرها الضعف قرر علي أن يؤجر إحدى الغرف الخالية لطالب معه في الجامعة يحتاج سكن مؤقت، بالفعل استأجر الطالب الغرفة من علي دون علم السمسار أو مالك العمارة مقابل دفع جزء من الإيجار الشهري ومبلغ بسيط من التأمين، وأستقر الطالب بالشقة لمدة أربع أشهر دون توثيق أي بيانات أو كتابة عقد مؤقت."الدستور" تتفق مع سمسار شقق على تأجير شقة مفروش لمدة شهر"أشرف" سمسار شقق في إحدي المناطق التابعة لمحافظة الجيزة، والمسئول عن توصيل الراغبين في الإيجار بأصحاب الشقق المفروش، اتفقنا معه على تأجير شقة مفروش مكونة من غرفتين لمدة شهر فقط، وأكد أنه لا يحتاج لأي بيانات أو عقود إلا صورة الرقم القومي بسبب المدة القصيرة للسكن، ومعظم المستأجرين ليس لديهم الرغبة في إرسال بيناتهم للجهات الحكومية.ويضيف أشرف قائلا:"أنا بأجر شقق مفروش كل يوم لخلايجة من السعودية والكويت والناس دي بتدفع مبالغ كبيرة، مش مستاهلة اكتبلهم عقد أو أبعت بيانتهم للحكومة مادام مش هيطولوا في السكن وفلوسهم كتير"، ويستكمل السمسار حديثه موضحا أنه يتفق مع ملاك العمارة على شروط ايجار الشقق التي تتضمن عدم توثيق أي عقود رسم ية أو ارسال بيانات للجهات الحكومية مقابل نسبة الايجار الكبيرة خاصة مع السكان الأجانب.وعند سؤال السمسار عن أسباب عدم تخوفه من المسائلة القانونية إذ تم اكتشاف عدم إرساله لبيانات المستأجرين من قبل الحكومة، قال "انا مجرد وسيلة بوصل الشخص بصاحب العمارة علشان يأجر شقة عنده وليا نسبة سمسرة فيها، صاحب العمارة هو اللي بيفضل ميتعاملش مع الحكومة علشان يوفر على نفسه الضرائب ويكسب فلوس كتير"."حسن"، أحد العاملين بشركات التسوق العقاري بمنطقة المعادي، يوضح أنه في حالة تأجير شقة مفروش لشخص يتم الإطلاع علي بطاقة الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية ومعرفة غرض الإيجار، وعلى الفور يتم ارسال البيانات الشخصية وصورة عقد الايجار لقسم الشرطة التابع للمنطقة وإلا ستحدث مشكلة لأنه يوجد تواصل دائم بين قسم الشرطة والشركة، واذا كان المستأجر من خارج البلاد يتم ارسال جواز السفر للقسم.شروط عقد الإيجار تتضمن بنود الغرامة الفورية في حالة تأخر دفع الإيجار، وإرسال بيانات المستأجر لقسم الشرطة تشمل تأمين ملاك العمارة إذا حدث شئ غريب من المستأجر أو وقوع مشكلة تسببت في ضرر فيتم إبلاغ قسم الشرطة للتصرف معه، كما أنه يفضل عدم التعامل مع سماسرة وهميين من الشارع لإستغلالهم ظروف المستأجرين وكسب المال منهم بالاضافة لعدم استكمال البيانات الرسمية وارسالها لأقسام الشرطة.