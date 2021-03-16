اتفاقية روسية هندية على إنتاج 252 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

أعلنت شركة "جلاند فارم إل تي دي" الهندية، الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقية مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، لتوفير ما يصل إلى 252 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" وإنتاجه.وجاء في بيان الشركة على موقع بورصة بومباي الإلكتروني: "أبرمت شركة "جلاند فارم" اتفاقية لتوريد ما يصل إلى 252 مليون جرعة من لقاح صندوق الاستثمار المباشر الروسي "سبوتنيك في" ضد "كوفيد-19".وأضاف البيان: "تنص الاتفاقية على أن شركة "جلاند فارم" ستستخدم منشآتها لتصنيع الأدوية والعقاقير في مؤسساتها في حيدر أباد، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2021، والتسليم اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021".وأوضح البيان أنه بموجب شروط الاتفاقية، ستتولى "جلاند فارم" أولًا نقل تكنولوجيا الأدوية إلى منشآتها التصنيعية، وبعد النقل الناجح للتكنولوجيا، ستبدأ الشركة بتصنيع الدواء.وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.3 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك في".