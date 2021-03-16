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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حماية 100%».. دراسة بريطانية: لقاحا فايزر واسترازينيكا يقيان من عدوى كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:49 م
فايزر
فايزر
سارة الشلقاني
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أكدت أبحاث علمية حديثة أن تلقي جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مثل فايزر أو استرازينيكا، يوفران الحماية ضد عدوى المرض بقدر متقارب نفسه، وربما أكثر من المتعافين منه.

وأوضحت دراسة بريطانية أجريت على 13 ألفا من العاملين الصحيين هناك، عن عدم إصابة أي شخص من الذين تلقوا اللقاح بأعراض مرضية في الأسبوعين التاليين للجرعة التي تلقوها، مقارنة بنسبة 2% من المتعافين كورونا الذين أصيبوا بالفيروس بعد التعافي من عدوى سابقة.

وأشارت الدراسة إلى أن المرضى المتعافين من كورونا يتمتعون بحماية 98% من أعراض كوفيد-19 بينما أعطت جرعتان من اللقاحات حماية بنسبة 100%.

وقال باحثو جامعة أكسفورد البريطانية، الذين أجروا البحث، إن النتائج تنطبق على الطفرة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، وهي الطفرة الأكثر عدوى وربما الأكثر فتكًا.

ووجدوا أيضًا أن جرعة واحدة من اللقاحين قللت من عدد المصابين بأعراض المرض بنسبة 67% بعد 14 يومًا، موضحا أن هذه النتيجة تسلط الضوء على أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يأخذوا اللقاحات بمجرد توفرها.

في السياق ذاته، قالت كاتي جيفري مديرة الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفيات جامعة أكسفورد، والتي شاركت في الدراسة: "نحن ممتنون لآلاف الموظفين الذين يعملون في مستشفيات والذين شاركوا في الاختبار، وفي هذه الحالة من المهم أن توفر جرعتان من اللقاحات مستويات مماثلة من الحماية للمناعة الطبيعية، ونحن لم نشهد أي إصابات مصحوبة بأعراض بين هؤلاء الموظفين الذين تناولوا جرعتين من اللقاح".

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