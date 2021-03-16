«الخارجية الأمريكية» تدعو الدول لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

‏‎دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية تعليقا على زيارة وفد من حزب الله اللبناني إلى موسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.وأوضح المسئول بوزارة الخارجية أن حزب الله مصنف كمنظمة إرهابية أجنبية وعالمية خاصة بموجب قانون الولايات المتحدة.وحث متحدث الخارجية الأمريكية جميع الدول على رفض التمييز الزائف بين ما يسمى بجناحي حزب الله العسكري والسياسي.