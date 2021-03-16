الصين تدعم التطعيم المبكر لقوات حفظ السلام الأممية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، الثلاثاء، إن الصين تدعم التطعيم المبكر ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إعطاء الأولوية لقوات حفظ السلام العاملة في أفريقيا.وأضاف جيان - في تصريح اليوم تعليقا على إعلان الصين التبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - أن الصين ستعمل مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، لإتاحة اللقاحات التي تبرعت بها الصين لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وقت مبكر.وتابع جيان "أن هذا القرار إجراء ملموس للوفاء بتعهد الصين بجعل اللقاحات سلعة عامة عالمية، وأنه أظهر بشكل كامل دعم الصين للأمم المتحدة والتعددية فضلا عن اهتمامها بصحة قوات حفظ السلام وسلامتها".وأشار جيان إلى أن الصين بصفتها أحد المدافعين عن قضية السلامة والأمن في إطار مبادرة "العمل من أجل حفظ السلام" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، فإنها تولي أهمية كبيرة لسلامة قوات حفظ السلام وأمنها، وتدعم التطعيم المبكر ضد (كوفيد-19) لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية صحتها ومساعدتها في أداء واجباتها بشكل أفضل.