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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه الفيوم»: إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بإبشواي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:42 م
شبكات مياه الشرب
شبكات مياه الشرب
الفيوم - زينب علاء
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قال هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن الشركة تنفذ فى الوقت الحالي خطة الإحلال والتجديد داخل مركز إبشواي بنحو 9 آلاف و١٠٠ متر طولى بأقطار مختلفة موزعة كالآتى سيتم إحلال وتجديد لخط مياه الشرب من قرية أبودنقاش لطبهار، لتغذية منطقة السويقة ومنطقة جرن الزيتون وجامع محمد محمود وجامع ابوهشيمة بطول ٢٠٠٠ متر طولى قطر 6 بوصة، بجانب خط مياه الشرب بقرية العجميين طريق تلات بطول 600 متر من أمام المقابر حتى دكان حنا لتغذية منطقة أبوصير والمنشية ودكان رياض والمناطق المجاورة.

أضاف أنه سيتم إحلال خط مياه الشرب بالخالدية بطول 1300 متر قطر 6 بوصة لتغذية عزبة الطماوية ودوار محمد علي وتغيير خط عزبة شعيب البحرية طبهار بطول 600 متر قطر 4 بوصة بولي إيثيلين وخط عزبة مدكور طبهار بطول 350 متر قطر 4 بوصة ودعم شارع درب النصاري طبهار بخط 4 بوصة بطول 150 متر وشارع عمر بركات طبهار بخط 4 بوصة بطول 100 متر.

ويتم تغيير خط سنرو البحرية من 6 بوصة لـ10 بوصة بلاستيك بطول 2 كيلو لحل مشاكل ضعف وانقطاع المياه في فصل الصيف بعزب الحرجاوية وكفرو سنرو واستقلال ومنصور وأولاد مخلوف ودعم عزبة البلتاجي ويحيي وزبط بخط 6 بوصة من طريق أبوكساه عبود بطول 2 كيلو لحل مشكلة انقطاع المياه بهذه العزب في فصل الصيف.

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