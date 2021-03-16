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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر والأمم المتحدة تجددان عزمهما دعم مسار السلم والمصالحة في ليبيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:42 م
صبري بوقدوم
صبري بوقدوم
وكالات
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جددت الجزائر والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عزمهما على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري في تغريدة له في حسابه على "تويتر" إن "محادثات مطولة وبناءة جمعته اليوم الثلاثاء بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش".

وأضاف بوقدوم: "رحبنا خلال هذه المحادثات بالخطوات الايجابية المتخذة من قبل الأخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة".

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعرب عن تأييده واستعداده التام لمساندة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، آملا في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام.

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