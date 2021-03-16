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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإنفاق العسكري لدول الناتو لـ1.1 تريليون دولار في 2020

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:40 م
الإنفاق العسكري
الإنفاق العسكري
وكالات
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ارتفع الإنفاق العسكري للدول الـ30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" العام الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2019 رغم الضغوط الهائلة التي تسببت فيها جائحة كورونا على الانفاق العام في تلك الدول.

وكشفت بيانات التقرير السنوي للحلف الذي قدمه السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء أن أعضاء الحلف أنفقوا 1.1 تريليون دولار بشكل إجمالي العام الماضي.

وقال ستولتنبرج في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "بالرغم من التأثير الاقتصادي لفيروس كوفيد 19، كان 2020 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة في الانفاق العسكري بين الحلفاء الأوروبيين وكندا، باتفاع نسبته 3.9% بالقيمة الفعلية".

ويلتزم الآن 11 من الدول الأعضاء في الناتو بالنسبة المستهدفة للانفاق العسكري والتي تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، مقابل ثلاث دول فقط في 2015، وهو العام الذي التزم فيه أعضاء الحلف بهذا الهدف.

ومازالت الولايات المتحدة تخصص أعلى نسبة للإنفاق العسكري بفارق كبير عن باقي دول الحلف، حيث يبلغ إنفاق واشنطن 7ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها اليونان واستونيا وبريطانيا.

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