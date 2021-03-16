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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشهد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:40 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك في مركز قلب مطروح المخصص لتلقي اللقاح للمواطنين، بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف الشناوي، مدير عام الطب الوقائي والمشرف العام علي لقاح كورونا بالمحافظة.

وتابع محافظ مطروح الإجراءات المتبعة مع المواطنين بداية من دخولهم مركز القلب وحتي تطعيمهم والمتابعة عقب للتطعيم، موجهًا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مركز القلب لحماية جميع المواطنين وفريق العمل من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه تم تطعيم 30 حالة من كبار السن والأمراض المزمنة اليوم ممَن سجلوا بياناتهم ليصبح إجمالي إعداد الحالات الذين تم تطعيمهم حتى اليوم 130 حالة.

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الشكر لجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والتمريض على ما يبذلونة من تضحيات وجهد لتقديم الخدمات الطبية خاصة مع مواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة مواطنى المحافظة مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

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