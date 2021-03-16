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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:40 م
الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي،
الفيوم - زينب علاء
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أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الثلاثاء، حوارًا مع الشباب للاستماع لآرائهم ومناقشتهم في العديد من القضايا بأحد الفنادق على الساحل الغربي لبحيرة قارون، وذلك عقب وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد من القيادات التنفيذية، وممثلي ائتلافات الشباب.

تناول الحوار الشبابي العديد من القضايا التى تهم الشباب، فضلًا عن قضايا المجتمع بمختلف قطاعاته، إضافة للحديث عن دور وزارة الشباب ببرنامج رحلات اعرف بلدك، بجانب الحديث عن المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة، كما تضمن الحوار الحديث عن الهجرة غير الشرعية والتنمر وظاهرة التحرش ودور الدولة في مواجهة تلك الظواهر السلبية.

خلال الحوار، قدم وزير الرياضة كلمة أعرب فيها عن سعادته لزيارة الفيوم وافتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لعدد اخر لاستثمار طاقات الشباب، موضحًا أن نسبة الشباب يمثلون ٦٥% من تعداد المصريين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل لرعاية الشباب واستثمار طاقاتهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تمكين الشباب ووضعهم محل المسؤولية.

أضاف الوزير أن الدولة تحدت الظروف ونظمت بطولة أفريقيا ثم بطولة العالم لكرة اليد، وضربت المثل في التحدي أمام العالم كله، لافتًا إلى أن الدولة تسير بخطى واثقة لإنجاز العديد من المشاريع القومية مثلما حدث بقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق القومية والمحاور المرورية العملاقة، موضحًا أن الدولة تعمل على تأهيل الشباب ومدهم بالمعارف من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

من جهته، رحّب محافظ الفيوم بوزير الشباب، مؤكدًا أن مصر دولة فتية وشابة على مستوى القيادات من خلال تمكين الشباب، حيث تحول الحلم إلى واقع ملموس على أرض الواقع بتولى الشباب المناصب القيادية كوزراء ومحافظين ونوابهم.

أضاف محافظ الفيوم أن الكفاءة هى الأساس في اختيار القيادات، لافتا إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن أي تطوير يحتاج لصبر وعمل.

وتابع أن التحديات بالمحافظة كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وسواعد الشباب الفتية، وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى ظهرت إلى النور بقطاعات الشباب والرياضة والصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

لفت المحافظ إلى دعم الرئيس لمبادرة حياة كريمة لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وقد تم إدراج قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بتلك المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن تلك المبادرة هي الاقوى خلال ال ١٠٠ عام الاخيرة.

وكشف محافظ الفيوم عن قيمة تطوير القرى بمركزي اطسا ويوسف الصديق تزيد على ٩ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك للامام بكافة القطاعات بصورة إيجابية بما يؤكد أن القادم أفضل، وأن المواطن يستحق كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة له.

وعقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بالرد على تساؤلات واستفسارات الشباب، والاستماع لارائهم وأفكارهم البناءة ومقترحاتهم الثرية، خلال الحوار الشبابي.
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب

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