وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:40 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الثلاثاء، حوارًا مع الشباب للاستماع لآرائهم ومناقشتهم في العديد من القضايا بأحد الفنادق على الساحل الغربي لبحيرة قارون، وذلك عقب وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الرياضية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد من القيادات التنفيذية، وممثلي ائتلافات الشباب.
تناول الحوار الشبابي العديد من القضايا التى تهم الشباب، فضلًا عن قضايا المجتمع بمختلف قطاعاته، إضافة للحديث عن دور وزارة الشباب ببرنامج رحلات اعرف بلدك، بجانب الحديث عن المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة، كما تضمن الحوار الحديث عن الهجرة غير الشرعية والتنمر وظاهرة التحرش ودور الدولة في مواجهة تلك الظواهر السلبية.
خلال الحوار، قدم وزير الرياضة كلمة أعرب فيها عن سعادته لزيارة الفيوم وافتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لعدد اخر لاستثمار طاقات الشباب، موضحًا أن نسبة الشباب يمثلون ٦٥% من تعداد المصريين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل لرعاية الشباب واستثمار طاقاتهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تمكين الشباب ووضعهم محل المسؤولية.
أضاف الوزير أن الدولة تحدت الظروف ونظمت بطولة أفريقيا ثم بطولة العالم لكرة اليد، وضربت المثل في التحدي أمام العالم كله، لافتًا إلى أن الدولة تسير بخطى واثقة لإنجاز العديد من المشاريع القومية مثلما حدث بقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق القومية والمحاور المرورية العملاقة، موضحًا أن الدولة تعمل على تأهيل الشباب ومدهم بالمعارف من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
من جهته، رحّب محافظ الفيوم بوزير الشباب، مؤكدًا أن مصر دولة فتية وشابة على مستوى القيادات من خلال تمكين الشباب، حيث تحول الحلم إلى واقع ملموس على أرض الواقع بتولى الشباب المناصب القيادية كوزراء ومحافظين ونوابهم.
أضاف محافظ الفيوم أن الكفاءة هى الأساس في اختيار القيادات، لافتا إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن أي تطوير يحتاج لصبر وعمل.
وتابع أن التحديات بالمحافظة كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وسواعد الشباب الفتية، وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى ظهرت إلى النور بقطاعات الشباب والرياضة والصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
لفت المحافظ إلى دعم الرئيس لمبادرة حياة كريمة لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وقد تم إدراج قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بتلك المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن تلك المبادرة هي الاقوى خلال ال ١٠٠ عام الاخيرة.
وكشف محافظ الفيوم عن قيمة تطوير القرى بمركزي اطسا ويوسف الصديق تزيد على ٩ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك للامام بكافة القطاعات بصورة إيجابية بما يؤكد أن القادم أفضل، وأن المواطن يستحق كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة له.
وعقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بالرد على تساؤلات واستفسارات الشباب، والاستماع لارائهم وأفكارهم البناءة ومقترحاتهم الثرية، خلال الحوار الشبابي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد من القيادات التنفيذية، وممثلي ائتلافات الشباب.
تناول الحوار الشبابي العديد من القضايا التى تهم الشباب، فضلًا عن قضايا المجتمع بمختلف قطاعاته، إضافة للحديث عن دور وزارة الشباب ببرنامج رحلات اعرف بلدك، بجانب الحديث عن المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة، كما تضمن الحوار الحديث عن الهجرة غير الشرعية والتنمر وظاهرة التحرش ودور الدولة في مواجهة تلك الظواهر السلبية.
خلال الحوار، قدم وزير الرياضة كلمة أعرب فيها عن سعادته لزيارة الفيوم وافتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لعدد اخر لاستثمار طاقات الشباب، موضحًا أن نسبة الشباب يمثلون ٦٥% من تعداد المصريين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل لرعاية الشباب واستثمار طاقاتهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تمكين الشباب ووضعهم محل المسؤولية.
أضاف الوزير أن الدولة تحدت الظروف ونظمت بطولة أفريقيا ثم بطولة العالم لكرة اليد، وضربت المثل في التحدي أمام العالم كله، لافتًا إلى أن الدولة تسير بخطى واثقة لإنجاز العديد من المشاريع القومية مثلما حدث بقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق القومية والمحاور المرورية العملاقة، موضحًا أن الدولة تعمل على تأهيل الشباب ومدهم بالمعارف من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
من جهته، رحّب محافظ الفيوم بوزير الشباب، مؤكدًا أن مصر دولة فتية وشابة على مستوى القيادات من خلال تمكين الشباب، حيث تحول الحلم إلى واقع ملموس على أرض الواقع بتولى الشباب المناصب القيادية كوزراء ومحافظين ونوابهم.
أضاف محافظ الفيوم أن الكفاءة هى الأساس في اختيار القيادات، لافتا إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن أي تطوير يحتاج لصبر وعمل.
وتابع أن التحديات بالمحافظة كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وسواعد الشباب الفتية، وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى ظهرت إلى النور بقطاعات الشباب والرياضة والصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
لفت المحافظ إلى دعم الرئيس لمبادرة حياة كريمة لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وقد تم إدراج قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بتلك المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن تلك المبادرة هي الاقوى خلال ال ١٠٠ عام الاخيرة.
وكشف محافظ الفيوم عن قيمة تطوير القرى بمركزي اطسا ويوسف الصديق تزيد على ٩ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك للامام بكافة القطاعات بصورة إيجابية بما يؤكد أن القادم أفضل، وأن المواطن يستحق كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة له.
وعقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بالرد على تساؤلات واستفسارات الشباب، والاستماع لارائهم وأفكارهم البناءة ومقترحاتهم الثرية، خلال الحوار الشبابي.
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارًا مع الشباب