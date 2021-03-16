ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم على الجيش السوري في درعا لـ21 قتيلا

قتل 21 شخصا من عناصر مخابرات الجيش السوري والفرقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، في كمين لمليشيات مسلحة في ريف درعا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أنه رصد ارتفاع عدد قتلى عناصر قوات الجيش السوري من الفرقة الرابعة والمخابرات إلى 21 عنصرا، إضافة إلى جرح 5 آخرين، جراء الكمين الذي تعرضوا له، في محيط بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.وأشار المرصد السوري إلى أنه لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.واستهدفت المليشيات آليات عسكرية وجرت اشتباكات عقبها بين الجانبين، وسط تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت لقوات الجيش إلى تلك المنطقة.