بمشاركة 15 فصيل.. انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر

بدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.جاء ذلك بمشاركة قادة 15 فصيل وقوي وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، ضمن إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.