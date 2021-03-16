«صحة قنا»: الكشف عن 1330 مواطنًا بالقافلة الطبية بفرشوط

أنهت إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بقنا أعمال القافلة الطبية التي أقيمت علي مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين بقرية الدهسة بمركز فرشوط شمال قنا.وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي علي 1330 مواطنًا في العديد من التخصصات الطبية المختلفة، إضافة إلى عمل 10 تحاليل بمعمل الدم و10 تحاليل بمعمل المستوطنة و22 سونار.أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحويل 7 مرضى إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم عقد العديد من الندوات الصحية والتثقيف الصحي لـ77 مواطنًا حول خطورة الأمراض والحد من انتشار فيروس كورونا.