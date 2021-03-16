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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

المذيعة جايل كينج تفجّر مفاجأة جديدة بشأن «ميجان وهاري»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:55 م
المذيعة جايل كينج
المذيعة جايل كينج
شيماء دهب
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فجّرت جايل كينج، مقدمة البرامج على قناة CBS، مفاجأة بأن هناك مكالمة حدثت ما بين ميجان ماركل والأمير هاري، وبين الأمير ويليام والأب تشارلز لأول مرة بعدما تمت مقابلة الزوجين ميجان وهاري والمذيعة أوبرا وينفري، وفجر الطرفان العديد من المفاجآت التى تسببت في قلق كبير ببريطانيا والعائلة المالكة.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، فإن المكالمة شملت مطالبة أفراد العائلة المالكة بالتحدث علانية ضد الصحافة العنصرية، وادعو أن الدوقة يمكنها إثبات كل شيء بالمستندات وعليها تقديم ذلك.

وقالت المذيعة جايل كينج، القريبة من ميجان وهاري حيث حضرت حفل استحمام طفل ميجان في عام 2019، إنها تحدثت إلى هاري وأخبرها الزوجان بأنهما تحدثا مع دوق كامبريدج وأمير ويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

لكنها قالت إن المحادثات كانت "غير مثمرة" وإن عائلة ساسكس كانت حريصة على "تدخل أفراد العائلة المالكة وإخبار الصحافة بالتوقف عن القصص غير العادلة وغير الدقيقة والكاذبة التي لها بالتأكيد ميل عنصري".

وفشلت كينج، 66 عامًا، وهي أيضًا صديقة مقربة لأوبرا وينفري، في إعطاء أي أمثلة على القصص التي كانت تشير إليها، لكنها أضافت أن ميجان لديها مستندات لدعم كل ما قالته في مقابلة أوبرا.

ووفقًا للموقع: إذا كانت السيدة كينج على صواب بشأن تفاصيل الدردشة، فمن المحتمل أن يشعر ويليام وتشارلز بالذهول من تسريبها إلى شخصية إعلامية أمريكية مثلها.

وقالت: "وأعتقد أنه ما لا يزال مزعجًا لهم هو استمرار القصر بالقول إنهم يريدون حل المشكلة على انفراد، لكنهم يعتقدون مع ذلك أن هذه القصص الكاذبة تظهر وتنتقص من ميجان، مؤكد أنه حتى الآن لم يتحدث أحد من العائلة المالكة إلى ميجان بعد، في هذا الوقت بالذات، وأعتقد أنه من المحبط بالنسبة لهم أن يروا أنها محادثة عنصرية حول العائلة المالكة في حين أن كل ما أرادوه طوال الوقت هو أن يتدخل أفراد العائلة المالكة ويخبروا الصحافة بالتوقف عن القصص غير العادلة وغير الدقيقة والكاذبة التي لها بالتأكيد ميل عنصري".

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