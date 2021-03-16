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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يجدد رفضه لاتفاق سيطرة تركيا على جزيرة سواكن بالبحر الأحمر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:31 م
البرهان
البرهان
محمد عمر
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‏‎أكد مصدر حكومي سوداني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الانتقالية تحفظت على اتفاق الرئيس المعزول عمر البشير مع تركيا بشأن استخدامها جزيرة سواكن على البحر الأحمر.

وقال المصدر السوداني ذاته إن تركيا جددت طلبها للحكومة الانتقالية في السودان بخصوص جزيرة سواكن والذي عقده البشير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل رحيله.

وأوضح المصدر أن الحكومة الانتقالية السودانية تحفظت على الاتفاق السابق مع تركيا بشأن بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والحربية.

يذكر أن الرئيس المعزول عمر البشير وقع قبل الإطاحة به في ثورة شعبية اتفاق يمنح تركيا حق السيطرة على جزيرة سواكن على البحر الأحمر وإقامة قواعد عسكرية.

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