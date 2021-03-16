10 نصائح للتخلص من الاكتئاب الموسمي

يسيطر على الناس في الوقت الحالي حالة من التقلبات المزاجية والاكتئاب الموسمي بسبب تقلبات الجو، وتأثر هذه التقلبات على الحالة المزاجية لكثير من الأشخاص بالعديد من العوامل المحيطة.ويرصد «الدستور» أبرز الطرق لمواجهة تلك التقلبات المزاجية في سياق السطور التالية:-- ممارسة الرياضة بشكل يومي ومستمر للتخلص من الطاقة السلبية.- تقسيم الوجبات اليومية ما بين لـ5 و6 وجبات صغيرة.- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.- الابتعاد عن تناول المنبهات أو المواد الغازية.- تجنب مسببات الحساسية للأشخاص، والتي يسببها فصل الربيع مثل التعرض للأتربة.- إحداث بعض التغيرات ولو بسيطة في المنزل أو مكان العمل.- عدم تناول أي أدوية الخاصة بعلاج الاكتئاب نهائيًا.- ممارسة الأنشطة التي تغير من مود الشخص والمحببة لقلب الناس.- عدم اللجوء للأفلام والأغاني الحزينة نهائيًا.