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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.43%

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:29 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 2021 بنسبة نجاح بلغت 98.43% حيث تقدم لآداء الامتحان 114728 طالب وطالبة حضر منهم 114532.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 2965 طالب وطالبة حضر منهم 2867.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب.

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