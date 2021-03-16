زيادة معتدلة في مخزونات الشركات الأمريكية خلال يناير

سجلت مخزونات الشركات الأمريكية زيادة معتدلة في يناير، وسط انتعاش قوي في الإنفاق الاستهلاكي أوائل العام، لتستغرق الشركات أقل وقت في نحو تسع سنوات لتصريف البضائع.وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء: إن مخزونات الشركات ارتفعت 0.3 بالمئة في يناير بعد زيادة بلغت 0.8 بالمئة في ديسمبر.والمخزونات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي. وتتماشى زيادة يناير مع توقعات الاقتصاديين.وتراجعت المخزونات 1.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير.ونمت مخزونات التجزئة 0.5 بالمئة في يناير، وليس 0.6 بالمئة كما ورد في تقرير أولي نُشر الشهر الماضي. جاء ذلك عقب زيادة 1.7 بالمئة في ديسمبر.وانخفضت مخزونات السيارات 1.5 بالمئة، وليس 1.4 بالمئة كما في التقرير السابق. وتراجعت مخزونات التجزئة عدا السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة في تقديرات الشهر الماضي.يتحسن الطلب المحلي بعد تراجعه أواخر الربع الرابع، مدعوما بانخفاض إصابات كوفيد-19 وتسارع وتيرة التطعيم وضخ الحكومة أموالا إضافية للإغاثة من الجائحة. في غضون ذلك، كونت الأُسر مدخرات زائدة بلغت 1.8 تريليون دولار.يُقدر محللون أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينمو هذا العام بما يصل إلى سبعة بالمئة، مستفيدا من تحفيز مالي ضخم وتوزيع اللقاحات التي من المتوقع أن تحتوي الجائحة. وسيكون هذا أسرع نمو منذ 1984 وسيأتي إثر انكماش بلغ 3.5 بالمئة العام الماضي، والذي كان أسوأ أداء في 74 عاما.وزادت مخزونات الجملة 1.3 بالمئة في يناير.وارتفعت مخزونات المصنعين 0.1 بالمئة.وقفزت مبيعات الشركات 4.7 بالمئة في يناير بعد صعودها واحدا بالمئة في ديسمبر، وبوتيرة مبيعات يناير، ستستغرق الشركات 1.26 شهر لتصريف البضائع.وتلك أقصر فترة منذ أبريل 2012، وهي أقل من مستوى ديسمبر البالغ 1.32 شهر.