رئيس جامعة السادات يستقبل محافظ المنوفية (صور)

استقبل الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد، السكرتير العام وذلك في ضوء احتفال الجامعة بالعيد السنوي الثامن.ورحب رئيس جامعة السادات بمحافظ المنوفية والوفد المرافق له من الجهاز التنفيذي للمحافظة، معربًا عن سعادته بتشريف المحافظ وحرصه واهتمامه البالغ للمشاركة في فعاليات الاحتفال بعيد الجامعة وسط قيادات الجامعة وأبنائه الطلاب.وأكد رئيس جامعة السادات على مدى التعاون الدائم والمشترك بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.من ناحيته، أكد محافظ المنوفية أهمية الدور الرائد والمميز لجامعة مدينة السادات باعتبارها شريك أساسي في خطط التنمية بنطاق المحافظة، فضلًا عن دورها المجتمعي لتنمية المجتمع وإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي وتبادل محافظ المنوفية ورئيس جامعة مدينة السادات الدروع تزامنًا بالاحتفال بعيد الجامعة.