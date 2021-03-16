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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد حرق المهاجرين.. 140 إثيوبيًا يعودون إلى أديس أبابا من اليمن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:49 م
المهاجرين
المهاجرين
آية حسني
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أعلنت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن عودة 140 مهاجرا إثيوبيا كانوا عالقين في اليمن، وفقا لقناة "الحدث".

وجاء ذلك بعدما شب حريق في مركز للمهاجرين بالعاصمة صنعاء، أدّى إلى مقتل ثمانية أشخاص من بينهم الحراس، وجرح أكثر من 170 شخصًا.

وقالت المديرة الإقليمية لوكالة الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارميلا غودو، إن عدد القتلى لا يزال غير واضح، ويرجح ارتفاعه.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، الحوثيين في اليمن بإطلاق «مقذوفات مجهولة» على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء في خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، ما تسبب في وفاة عشرات منهم، حيث كان المهاجرون يحتجون على ظروف إقامتهم.. ونقل مئات المهاجرين إلى المستشفيات للعلاج في حين فر آخرون إلى مناطق أخرى في البلاد كعدن.

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